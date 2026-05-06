ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਖੜੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਖੜੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਕੋਲ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।
Published : May 6, 2026 at 7:55 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਡਰਮ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਫਰਾਰ
ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ,ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਢੇ ਕੁ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ ਆਇਆ ਸੀ।
ਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਾਨ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚ ਡਰੱਮ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।