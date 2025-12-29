ETV Bharat / state

ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ UMB Mrs. India 2025

ਯੂਐਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੀ ਵਿਨਰ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਸਟ ਰਨਰਅਪ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਮੋਨਿਕਾ ਉੱਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ।

UMB MRS INDIA 2025
ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਯੂਐਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਜਿੱਤਿਆ ਅਵਾਰਡ (ETV Bharat)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਯੂਐਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੀ ਵਿਨਰ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਸਟ ਰਨਰਅੱਪ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਮੋਨਿਕਾ ਉੱਪਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਯੂਐਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੀ ਵਿਨਰ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਸਟ ਰਨਰਅਪ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਮੋਨਿਕਾ ਉੱਪਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। (ETV Bharat)


ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਐਮਬੀ ਇਲਾਟ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਮਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ।"


ਯੂਐਮਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ

ਫਸਟ ਰਨਰਅੱਪ ਰਹੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐਮਬੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੂਬ ਸਰਾਹਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਐਮਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਯੂਐਮਬੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ।" - ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਫਸਟ ਰਨਰਅੱਪ

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਆਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।" ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੇਹਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025 ਬਣੀ ਮੋਨਿਕਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਰੀਓਗ੍ਰਰਾਫਰ ਅਤੇ ਡਾਨਸਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਐਮਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।" -ਮੋਨਿਕਾ ਉੱਪਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਚੋਇਸ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2025

