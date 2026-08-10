ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ UK ਦੇ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ।

UK MP Tanmanjeet Dhesi
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ UK ਦੇ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

UK ਦੇ MP ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV BHARAT)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਡਾਣਾ ਯੂਕੇ ਖਾਸਕਰ ਲੰਡਨ , ਬਰਮਿੰਘਮ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਮਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ "ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਬਿਆਨ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ
UK MP TANMANJEET DHESI
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ
PUNJAB VIDHAN SABHA TANMANJEET
UK MP TANMANJEET DHESI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.