U 19 World Cup:ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ

U 19 World Cup:ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ 19 ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਜਿੱਤਿਆ। ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ।
Published : February 7, 2026 at 10:18 AM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ 19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 100 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕਪਤਾਨ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ।
ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਾਬਿਲ ਏ ਤਾਰੀਫ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਹਾਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਰੋਇਲ ਚੈਲੈਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਹਾਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਦੀ
1 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾਇਆ।
“ਵਿਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਡ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।”- ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਮਲ ਸੰਘੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
“ਵਿਹਾਨ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
-ਕਮਲ ਸੰਧੂ, ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰੋਨ ਜਾਰਜ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ, ਖਿਲਾਨ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਿਲ ਪਟੇਲ, ਦੀਪੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਦਰਨ, ਹਰਵੰਸ਼ ਪੰਗਾਲੀਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਨਾਨ, ਊਧਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ।