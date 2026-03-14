ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ: ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ।
Published : March 14, 2026 at 8:48 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਭਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
"ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।" -ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਪੀੜਤ
ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ
ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। "