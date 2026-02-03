ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਦਰਦ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਸੀ ਸਰਹੱਦ
2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : February 3, 2026 at 6:03 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 2023 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
'ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ'
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤ ਆਪਣੇ ਟਰ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 28 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
"ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
"ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"- ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ
