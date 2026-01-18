ETV Bharat / state

"ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ", ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰੌਂਗਟੇ

ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ।

women trapped in oman families
ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰੌਂਗਟੇ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 18, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਅਕਸਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰੌਂਗਟੇ (ETV Bharat)

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮਾਨ ਗਈ ਮਾਂ ਫਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ

ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 2025 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਓਮਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਲਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੀੜਤ ਪਤੀ

ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਓਮਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।

women trapped in oman families
ਪੀੜਤ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੀ ਮਾਂ

ਪੀੜਤ ਮੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਪਤਨੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ - ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ-ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

TAGGED:

WOMEN TRAPPED IN OMAN FAMILIES
WOMEN TRAPPED
ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
WOMEN IN OMAN
SANT BALBIR SINGH SEECHEWAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.