ETV Bharat / state

ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਦੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਫੜ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Jalandhar firing Case
ਜਲੰਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 13, 2026 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮਕਸੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਾਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਫੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਾ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਫੜ ਨੰਬਰ 135 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐੱਸਪੀ ਆਕਰਸ਼ੀ ਜੈਨ, ਏਸੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ-1 ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸਆਈ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫੜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਨੀ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"

'ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਲ'

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮੋਨੂੰ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭੰਗ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਜਲੰਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲੀ
JALANDHAR CRIME NEWS
ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ
JALANDHAR VEGETABLE MARKET
JALANDHAR FIRING CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.