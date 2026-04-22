ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅੰਦਰ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ
ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ।
Published : April 22, 2026 at 12:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਗਾਇਬ
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਾਸਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 10 ਗਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।"
ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।"