ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਰੂਸ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੁਹਾਰ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ।
Published : March 30, 2026 at 8:02 AM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਕੋ (ਰੂਸ) ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
"ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ..."
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 14 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ 2 ਲੱਖ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ, 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਬੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।