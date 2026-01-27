ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅੱਪਡੇਟ
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Published : January 27, 2026 at 6:54 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਜੀਕਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਵਕੀਲ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ
'ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪਵੇਗੀ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੋ ਖੂੰਡੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਥੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।"