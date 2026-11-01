ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਮਾਤਮ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : November 1, 2026 at 3:12 PM IST
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਰੇ ਵਾਲਾ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀਆਂ ਸੱਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਗੁਰਵੀਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਦਮੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।"
ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।- ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
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