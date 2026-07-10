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ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ।

tipper accident at Mandi Gobindgarh
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟਿੱਪਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ,2 ਮੌਤਾਂ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 10, 2026 at 10:40 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਸ.ਕੇ. ਕੰਢੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਠੇਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ ! (ETV BHARAT)

ਬੇਕਾਬੂ ਟਿੱਪਰ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਿੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਟਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਦ ਪਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ।

ਇੱਕ ਮੋਟਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਸਮਰਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਰਵੀ, ਵਾਸੀ ਜਰਗ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਚਾਲਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਜੱਸੜ ਕਲੋਨੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਕੈਂਟਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਵਾਹਨ

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 32 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

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TAGGED:

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਟਿੱਪਰ ਹਾਦਸਾ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਟਿੱਪਰ ਹਾਦਸਾ 2 ਮੌਤਾਂ
MANDI GOBINDGARH TIPPER ACCIDENT
MANDI GOBINDGARH TIPPER ACCIDENT

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