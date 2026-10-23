ਬੇਖੌਫ ਲੁਟੇਰੇ! ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ।
Published : October 23, 2026 at 7:19 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਚੇਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ।
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚੇਨ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਸਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"
ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। 60 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ 10 ਕਦਮ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਚਾਕੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।" ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।