ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭਿੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਧੜੇ, ਛੁਡਵਾਉਣ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Ludhiana Central Jail Controversy
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 7:39 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ (Etv Bharat)

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਭਿੜੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਟ ਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਟਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਭਿੜੇ
LUDHIANA JAIL PRISONERS CLASH
PRISONERS 2 GROUP CLASH
LUDHIANA CENTRAL JAIL CONTROVERSY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

