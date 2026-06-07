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ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Two families clash over land dispute
ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 1:35 PM IST

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ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਖਾਲੜਾ 'ਚ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਧ ਅਤੇ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖਾਲੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ (Etv Bharat)

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 28 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 05 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 06 ਸਾਢੇ 06 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਕੀਤੀ।' ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।

land dispute
ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ (Etv Bharat)

ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਔਰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।'

TAGGED:

ਖਾਲੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਖਾਲੜਾ ਪੁਲਿਸ
FAMILIES CLASH OVER LAND DISPUTE
LAND DISPUTE IN KHALRA

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