ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ।

Ludhiana wedding reception party
ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਬਾਥ ਕੈਸਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝੂਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਲਾੜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ।

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਖਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਖਮੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜੋ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਝਗੜੇ ਹਨ। - ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ

ਐਂਕਰ,ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ (ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਸਾਥੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ 20 ਤੋਂ 25 ਹੋਏ ਹਨ।

Ludhiana wedding reception party
ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (ETV Bharat)

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। 2 ਜਣੇ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। - ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਿੰਦਾ/ਚਸ਼ਮਦੀਦ

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਲੇਸ ਅੰਦਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ!

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ (ਹਥਿਆਰ) ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

