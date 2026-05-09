ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਭ

ਲੁਧਿਆਣ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 175 ਗਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੰਝੂ।

2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ 175 ਗਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਘਰ
Published : May 9, 2026 at 1:48 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਰੋਸੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੇਪਨਾਹ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 175 ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਫ਼ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ @amar_devgan_ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨੇਮਪਲੇਟ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ “ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿਰਦੀ” ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭੈਣ ਦਾ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ

2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ

ਭਰਾ ਦੇਵ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 19 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 175 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ

ਇੰਟਸਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।

ਭੈਣ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ

ਭਰਾ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਘਰ-ਘਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ) ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ (ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਰੋਹ) ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਘਰ-ਘਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਿਸਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ

ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਅਮਰ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਨ

ਘਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਆਮ” ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੇਵਗਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰ ਦੇਵਗਨ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

