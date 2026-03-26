ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਿਆ ਪੀਲੀਆ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਿਆ ਪੀਲੀਆ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀਲੀਏ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 26, 2026 at 10:30 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਪੀਲੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼
ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਲੀਏ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।"