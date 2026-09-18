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ਪੀਏਯੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ - ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ !

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

Ludhiana Kisan Mela 2026
ਪੀਏਯੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ (@ FB Aam Aadmi Party - Punjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 6:25 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (etv bharat)

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ , ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

'ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ'

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਕੱਸੀਆਂ-ਸੂਏ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।"

"ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਪੀ ਦਾ ਧੂੰਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਨਦਾਤੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ।"-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਵਾਂਗੇ।ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ।"

ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ।"


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।"

"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਸੂਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ।"-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ

ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 401 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)

"ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।"-ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਪੰਧੇਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

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