ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 25, 2026 at 9:07 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭੀਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਫਰਮਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।"

"ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਮਾਹੀ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫਟ"

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 16 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਢੈਪਈ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 15 ਸਾਲ ਭੀਖੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

