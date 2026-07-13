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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।

Brothers drowned in the Baka Bakala River
ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਲ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 3:51 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਲੋਜਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ (ETV BHARAT)

17 ਸਾਲਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 17 ਸਾਲਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੁਹੂਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

"ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦਰਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹਾਉਂਦਾ-ਨਹਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਚਾਨਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।"- ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ

Brothers drowned in the Baka Bakala River
ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਲ (ETV BHARAT)

ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜਾ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ,ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।"

Brothers drowned in the Baka Bakala River
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ (ETV BHARAT)

ਭਾਲ ਲਈ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਭਲੋਜਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

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BROTHERS DROWNED BAKA BAKALA RIVER
AMRITSAR BABA BAKALA RIVER NEWS

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