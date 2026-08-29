ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਦੂਜਾ ਫਰਾਰ
ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : August 29, 2026 at 6:05 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'
ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਖਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੇ।'
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਹੀ ਭੱਲੇ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।-,ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ, ਐਸਐਸਪੀ
'ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ'
ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
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