ETV Bharat / state

ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਲਾਹ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ...

Tarn Taran Two brothers died
ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ (ETV Bharat)

ਮਹਿਜ਼ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਲਾਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਡੇਢ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 6 ਕੁ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। - ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਲਾਹ

"ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ"

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਾ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸ਼ਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।"

TAGGED:

TARN TARAN TWO BROTHERS DIED
BROTHERS DIED IN VILLAGE RANI WALAH
TARN TARAN NEWS
ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
TARN TARAN BROTHERS DEATH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.