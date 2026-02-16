ETV Bharat / state

"ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਂਗਾ", ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

"ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ-ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਊਂਗਾ।"

Two Brothers died in same day
ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ (ETV Bharat)
Published : February 16, 2026 at 8:42 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਸਾਹ (ETV Bharat)

ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ

ਪਿੰਡ ਦੇ 71 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (69 ਸਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ।

9 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਤਾਇਆ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਕੁ ਵਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। - ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਗਵੰਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰਿਆ

ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਤਾਏ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਢਹੇ

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੁ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ - ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਢਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਣ-ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

