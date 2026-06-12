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ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ, ਦੋਵੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਘੋੜੀ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

DEATH OF TWO BROTHERS
ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 12, 2026 at 4:23 PM IST

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ਖੰਨਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਲਦੇ ਦੋ ਸਿਵਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ, ਦੋਵੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਘੋੜੀ (Etv Bharat)

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (45) ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤ ਬਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ।'

'ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਹ'

ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਭਰੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

DEATH OF TWO BROTHERS
ਇਕੱਠੇ ਬਲੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ (Etv Bharat)

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਛਾਵੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (50) ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਦਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ।"-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

DEATH OF TWO BROTHERS
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਛੱਡ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ

ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ।

DEATH OF TWO BROTHERS
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੋ ਅਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਦੇ ਦੋ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ।

DEATH OF TWO BROTHERS
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ

ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।

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TAGGED:

ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
TWO BROTHERS DIE SAMRALA
ਸਮਰਾਲਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੌਤ
TWO BROTHERS DIE KHANNA
DEATH OF TWO BROTHERS

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