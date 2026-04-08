ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਨਕਦੀ,ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਨਕਦੀ,ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
Published : April 8, 2026 at 9:18 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ): ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ (PB-08-DG-5859) ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰਾ ਨੇੜੇ ਟਮਾਟਰ ਸੌਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ (PB-08-AZ-4567) ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 900 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।- ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਐਸਪੀਡੀ
'ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ'
ਐਸਪੀਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 'ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਵਾਸੀ ਸਿਧਵਾ ਦੋਨਾ ਅਤੇ ਅਲਮਸਤ ਲੋਟੀਆ ਵਾਸੀ ਵਰਿਆਹਾ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ 900 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।'
ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ:
ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 302 IPC), ਲੁੱਟ (379-ਬੀ IPC) ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਲਮਸਤ ਲੋਟੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਪੀਡੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।