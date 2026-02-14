ETV Bharat / state

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ CNG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

KHANNA ROAD ACCIDENT
ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 14, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਪੀੜਤ ਡਰਾਈਵਰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

CNG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ

ਮਾਮਲਾ ਖੰਨਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਬੜਾ ਕੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੱਟ

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।"

KHANNA ROAD ACCIDENT
ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ (Etv Bharat)

ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਹਗੀਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ

ਉਥੇ ਹੀ ਐਸਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

KHANNA ROAD ACCIDENT
ਸੀਐਨਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

ਖੰਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਖੰਨਾ CNG ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ
CNG CYLINDERS TRUCK CRASHED
NATIONAL HIGHWAY KHANNA
KHANNA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.