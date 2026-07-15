ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਲੂ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਾਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ "ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ।" ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"