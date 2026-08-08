69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ Cab Drivers, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ?
ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ 69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ।
Published : August 8, 2026 at 7:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਬ ਅਤੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ 69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 69ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਕੈਬ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲਈ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ Ola, Uber, InDrive ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ CNG ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਬ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਬਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
"ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।"- ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ
69 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ?
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਦੌਰਾਨ Ola ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ Uber, InDrive ਅਤੇ Rapido ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
"13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। STA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ STA ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਪ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ
STA ਦਾ ਪੱਖ—ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ STA Secretary ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ Ola ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। STA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਤੋਂ 70 ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਸੱਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।" - ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ
ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ, CNG ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ EMI ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਬੀਮੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਡਰਾਈਵਰ 69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ
- ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
- ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ
- ESI ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
STA ਦਾ ਜਵਾਬ
ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ STA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 69 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।