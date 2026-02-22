ETV Bharat / state

ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ, ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਪਿੰਡ ਮਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ।

Travel agent cheats Tarn Taran youth
ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ, ਸਦਮੇ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)
Published : February 22, 2026 at 5:34 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪਿੰਡ ਮਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਬਹਾਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਦਮੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਅੱਗੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਧਰਨਾ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਹੂਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

