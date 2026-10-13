ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CNG ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. (CNG) 'ਤੇ ਵੈਟ (VAT) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 13, 2026 at 4:45 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ (CNG) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਅਪਡੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਮਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁੜ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਵੈਟ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਜੀ ਦਾ 'ਤੇ ਵੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ / ਰੋਡ ਟੈਕਸ , ਪਰਮਿਟ ,ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ,ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ,GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ'।
'ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਨਜੀ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।'