ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 11 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 11 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : June 1, 2026 at 7:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 11 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ 3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਆਈਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
11 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
- ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, Special DGP ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਮਆਰਐੱਸ ਪੀਪੀਏ, ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਚਆਰਡੀ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਜੀਪੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਮਆਰਐੱਸ ਪੀਪੀਏ ਫਿਲੌਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ 75 ਬਟਾਲੀਅਨ, ਪੀਏਪੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਪੀਏਪੀ-II, ਜਲੰਧਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, DIG, ਏਜੀਟੀਐੱਫ-II, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੁਹੇਲ ਕਾਸਿਮ ਮੀਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਆਈਜੀ ਪਰਸੋਨਲ-I, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਆਈਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
- ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ADCP ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ।
- ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, SP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, 80ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ, PAP, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, SP ਡਿਟੈਕਟਿਵ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ SP, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ SSP ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
