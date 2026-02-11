ETV Bharat / state

ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿਵਿਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿਵਿਆ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ।

GOVERNMENT SCHOOL GIRLS
ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿਵਿਆ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 11, 2026 at 6:21 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਿਵਿਆ ਪੰਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਤੌਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆ ਪੰਵਾਰ,ਟ੍ਰੇਨਰ (ETV BHARAT)

'ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸੋਚ'

ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਏ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।

TRAINER DIVYA PANWAR
ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ETV BHARAT)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਘਸੀਟਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।-ਦਿਵਿਆ ਪੰਵਾਰ,ਟ੍ਰੇਨਰ

TRAINER DIVYA PANWAR
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਿਆ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ETV BHARAT)

'ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ'

ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ
SELF DEFENSE TRAINING
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤਕਨੀਕ
GOVERNMENT SCHOOL GIRLS
TRAINER DIVYA PANWAR

