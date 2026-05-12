ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ

ਕੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

PUNJAB DRUG MENACE
ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਖੇਤੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 10:29 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1955 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਐਮਪੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਚੱਲਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਪੀਕੇ, ਸਮੈਕ ਪੀਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।"

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਵਾਈਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਪੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ?

2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ?

ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ?

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ 30.68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ !

ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2018 AIIMS ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਅੰਕੜੇ (ਬੱਚਿਆਂ 10-17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ 18-75 ਸਾਲ ਲਈ) ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਪ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਓਇਡਜ਼ ਲਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ

  • ਸ਼ਾਰਬ (Alcohol)
  • ਕੋਕੇਨ (Cocaine)
  • ਕੈਨਾਬਿਸ (Cannabis) – ਗਾਂਜਾ, ਭੰਗ, ਹੈਸ਼ਿਸ਼ ਆਦਿ
  • ਓਪੀਓਇਡਜ਼ (Opioids) – ਓਪੀਅਮ, ਹੀਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਸਮੈਕ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਓਪੀਓਇਡਜ਼
  • ਸੈਡੇਟਿਵਜ਼ (Sedatives) – ਠੰਡਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਦਵਾਈਆਂ
  • ਐਮਫੀਟਾਮੀਨ ਟਾਈਪ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ (ATS/Stimulants) – ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ
  • ਇਨਹੇਲੈਂਟਸ (Inhalants) – ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ
  • ਹੈਲੂਸੀਨੋਜੈਨਸ (Hallucinogens) – ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ

ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੰਗਰਾ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਇਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।- ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੰਗਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮਨੋਰੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਉਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀ। -ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। -ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਈਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।"

ਕੀ ਹਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਹਲਾਤ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਗੁਰੱਪ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1998-99 ਦੇ ਕਰਬਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ, ਉਹ 2005 ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ਿਸ ਓਨ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

