ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...
Published : November 29, 2025 at 5:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਏ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ
ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।" - ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਈਟੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਫੰਡ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮਹਿਕਮਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ? ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" - ਹਿਤੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ
ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ 220 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।"- ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ
ਕੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ?
ਦਰਅਸਲ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ਆਈਟੀਸੀ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਐਫਡੀ 01 ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਫੰਡਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਪ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।