ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਰਨਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 16, 2026 at 7:00 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ-ਫਰੂਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
"ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 60 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ"
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 60 ਪੁਰਾਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਨਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ-ਫਰੂਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 60 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ 60 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"- ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰਮਰਥਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰੇ ਦੋਸ਼
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 32 ਨਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਮ ਲੋਕ, ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
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