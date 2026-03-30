ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਿਹਾ- 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਭੱਜੀ ਲੇਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਛੱਡ-ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 30, 2026 at 7:45 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਸਸ਼ੀਆਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਡਰ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੇਵਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

"ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ-ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100-100 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 30 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਗੈਸ ਦੇਣਗੇ।" -ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐਮਸੀ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਓਸੀ, ਐਚਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਕੈਰੋਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

