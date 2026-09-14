ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੰਮਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ !

ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੰਮਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ !
ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 14, 2026 at 7:36 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਧਮਾਨ ਚੌਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ।"
10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ-ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।"-ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਬੰਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਗੇ।