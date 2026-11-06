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ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੋਲੇ...

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

Inflation hits gold and silver
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2026 at 6:29 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਹਿਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਣ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਗਹਿਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

Inflation hits gold and silver
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)

ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਰ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਭ'

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਤਲ ਜੋ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

Inflation hits gold and silver
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ (Etv Bharat)
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

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TAGGED:

INFLATION HITS GOLD AND SILVER
DHANTERAS IN BATHINDA
ਧਨਤੇਰਸ 2026
ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
GOLD RATE OCCASION OF DHANTERAS

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