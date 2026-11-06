ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੋਲੇ...
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 6:29 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਧਨਤੇਰਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਹਿਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਝਾਣ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਗਹਿਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਰ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਭ'
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧਨਤੇਰਸ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਤਲ ਜੋ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
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