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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਵਾ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Traders from UP kidnapped
ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 12, 2026 at 11:03 AM IST

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ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰਨ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ।

ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਖੰਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 49.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਨਮਦਾਸ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

Traders from UP kidnapped
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ETV Bharat)

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਨਮਦਾਸ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘੇਰ ਲਈ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਥਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

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ਯੂਪੀ ਵਪਾਰੀ ਅਗਵਾ
ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ
72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ

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