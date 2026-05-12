"ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ...", ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 7:11 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ"

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।" -ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

"ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ?"

"ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"-ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

"ਕੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ? ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ?" -ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

