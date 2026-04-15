ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਫਰੀ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Published : April 15, 2026 at 2:22 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਨਐਚਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੂਥਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"

ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ?"- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ? ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੀ 250-300 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੂਥ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?" - ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਟੋਲਾ ਪਲਾਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਬੂਥਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੂਥਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

