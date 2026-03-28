ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 7:49 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ -1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 31.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਮਾਨੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਪਮਾਨ ?

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

ਮੌਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, 29 ਮਾਰਚ-30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ।

