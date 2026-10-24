ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ-ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
Punjab Rain Alert: ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।
Published : October 24, 2026 at 7:54 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਈ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਅਤੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ।"
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 23-10-2026 https://t.co/e2Sujmt7RJ— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) October 23, 2026
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜ 30-31 ਨੇੜੇ ਚੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਜਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।