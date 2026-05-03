ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
Published : May 3, 2026 at 3:30 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਸੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ MBBS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ।'
ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੈਪਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 300 ਅੰਕ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਪਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 500 ਤੋਂ 600 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।'
ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ NEET ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਆਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ।"
Moga, Punjab: A NEET aspirant says, " i am feeling good. i have worked hard for a long time, two years of hard work, but i feel nervous about it..." pic.twitter.com/HQnB6dkPSs— IANS (@ians_india) May 3, 2026
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਲਕੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ NEET UG ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।