ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ NRI ਸ਼ਾਮਿਲ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ NRI ਸ਼ਾਮਿਲ
ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : January 7, 2026 at 10:52 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ'।
'ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲਕ'
ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
'ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ'
ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।'