ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀ, ਹਥਕੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ

ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਹਥਕੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 13, 2026 at 3:16 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕੈਦੀ (Etv bharat)

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਝੰਡੇਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਨੋਵਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਗਏ। ਤਿੰਨੋ ਆਰੋਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਏਅਰਬੈਗ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

