ETV Bharat / state

2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

3 MINOR GIRLS MISSING
ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਲਾਪਤਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 24, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਅਤੇ 13 ਸਾਲ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ

ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਉੱਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ

ਏਸੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।"

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

3 GIRLS MISSING IN JALANDHAR
POLICE CONTINUES INVESTIGATION
3 GIRLS MISSING
3 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ
3 MINOR GIRLS MISSING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.