ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ BSF ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਧੁੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 16, 2025 at 9:03 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇੜੇ ਬਰਨਾਲਾ-ਮੋਗਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ।
ਬੀਐਸਐਫ਼ ਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਏ 31 ਸਾਲਾ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਜਵਾਨ ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 4 ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 3 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ 21 ਸਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮਸੀਹ ਅਤੇ 28 ਸਾਲਾ ਅਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
ਧੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਸਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਮਾਨਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਟੋਲ ਉਪਰ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਆਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਚੰਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"